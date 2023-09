Latagliata: “Chiesa indispensabile. Può diventare il leader della Juventus”

Domenico Latagliata, firma de Il Giornale, ha focalizzato il suo editoriale su Federico Chiesa, attaccante della Juventus. Ecco cosa ha scritto: "Contro il Lecce ha fatto cento. E, pur non segnando né fornendo assist, è stato ancora una volta il migliore dei suoi. Federico Chiesa si è preso la Juventus: finalmente, verrebbe da dire. In pratica, il figlio di Enrico è diventato indispensabile: attaccante aggiunto o, per dirla con Allegri, attaccante e basta. Con il contratto in scadenza nel 2025 che la Juve vorrebbe allungare in tempi (più meno) brevi per evitare di trovarsi in ambasce la prossima stagione: i rapporti con l`entourage del giocatore sono comunque buoni ed è probabile che si trovi una chiave per allungare l`accordo di almeno una stagione così da poter anche affrontare eventuali offerte di mercato senza avere l`acqua alla gola".