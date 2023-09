Ponciroli: “A parte Chiesa e Vlahovic vedo poca qualità nella Juventus”

Ponciroli ha espresso la sua opinione sull'attuale Juve: per il giornalista i bianconeri, salvo per Chiesa e Vlahovic, avrebbero poca qualità

Intervenuto a Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato della rosa della Juventus a disposizione di mister Max Allegri . Per il giornalista l'attuale organico bianconero peccherebbe, per quanto visto sinora, di qualità. Ecco le sue parole:

“Contro il Lecce è stata una partita molto strana, nel primo tempo la Juve poteva incanalarla con Chiesa ma la sensazione è che questa sia una squadra con una qualità non paragonabile alla Juventus che sognerebbero i tifosi. Mancano i colpi del campione, oltre a Chiesa e Vlahovic vedo poco. In questo momento la Juve è una buona squadra ben messa in campo, ma non c’è molta qualità. Il vero deficit di questa squadra non è Allegri, ma la poca qualità di questa rosa".