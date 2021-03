Lapo Elkann: “Contro la Lazio rivisto lo spirito Juve. Spero nella stessa grinta stasera”

Le parole del nipote dell'Avvocato Agnelli a poche ore dalla sfida con il Porto

redazionejuvenews

La Juventus questa sera scenderà in campo contro il Porto per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri arrivano alla gara di questa sera dopo la convincente prestazione fornita sabato sera contro la Lazio di Simone Inzaghi, battuta tra le mura dell'Allianz Stadium per 3-1. Gli uomini di Andrea Pirlo arrivano quindi al meglio alla partita di questa sera, nella quale saranno chiamati a ribaltare il risultato dell'andata, che li aveva visti uscire dallo Stadio Do Dragao sconfitti per 2-1. Il tecnico bresciano per questa sera ha ritrovato molti giocatori, con i soli Dybala e Bentancur che non si sono alleanti con il gruppo.

Una partita decisiva per il proseguo della stagione quindi, della quale ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport il nipote dell'Avvocato Agnelli, Lapo Elkann, grande tifoso della Juventus: "Mi auguro che la squadra ce la faccia e vada più lontano possibile. Auspico che giochino come contro la Lazio. Ho guardato la partita contro la squadra di Simone Inzaghi, orgoglioso di essere bianconero. Ho rivisto la Juve grintosa e dinamica. Se mettono in campo la stessa caparbietà e la stessa cattiveria viste nel match con i biancocelesti hanno tutte le possibilità di battere il Porto e di passare il turno. Ma serve proprio che mostrino quella voglia di combattere che ha travolto la Lazio."

"Chiesa è l'emblema di questo momento, lui come Morata e tanti altri. Finalmente è di nuovo squadra, la Juve. La squadra sopra i singoli, dove tutti giocano al meglio: peccato solo per l’errore di Dejan Kulusevski che ha portato gli avversari in vantaggio, ma per il resto la squadra mi è piaciuta. Ha dimostrato grande superiorità, con grandi gol di Adrien Rabiot e Alvaro Morata, con la volata e il passaggio pazzesco proprio di Chiesa. Ed è sempre sicuro in porta Wojciech Szczesny: bravo, il polacco."