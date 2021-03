Tacchinardi: “Juve, domani ti serve la gara perfetta. Contro la Lazio Rabiot…”

Le parole dell'ex centrocampista juventino ai microfoni di TMW

Il gol di Rabiot e la doppietta di Morata hanno permesso alla Juventus di avere ragione della Lazio in campionato, blindando così il terzo posto grazie alla vittoria per 3-1. Un successo importante, che ha permesso ai bianconeri di poter preparare nella miglior condizione la sfida di domani sera contro il Porto, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il gol di Chiesa nel finale all'andata, giocata lo scorso 17 di febbraio, dà speranza per il passaggio del turno, dopo che i gol di Tameri e Marega avevano messo in bilico la qualificazione. Ai microfoni di TMW, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, ha analizzato la situazione attuale della squadra di Pirlo: