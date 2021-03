Zambrotta: “Pirlo mi ricorda Ancelotti. Bernardeschi terzino lo vedo bene”

L'ex terzino della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni

redazionejuvenews

L'ex giocatore della Juve Gianluca Zambrotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato a tutto tondo della sua ex squadra, soffermandosi anche sulla prima esperienza in panchina di Andrea Pirlo.

SU PIRLO - "I grandi tecnici sono quasi sempre degli ex centrocampisti. Penso a Guardiola, Ancelotti, Conte... A Pirlo bisogna dare tempo, ha debuttato in panchina in una stagione senza precampionato. La cosa importante è che Andrea sia sempre sereno e convinto delle proprie idee. A me ricorda un po’ Ancelotti nei rapporti con i giocatori. Ha già vinto la Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. In campionato mancano ancora molte partite. I conti vanno fatti alla fine".

SULLA LOTTA SCUDETTO - "Ci sono ancora tanti punti in palio e diversi scontri diretti. Detto questo, vedendo chi c’è alla guida dell’Inter, la vedo dura per Milan e Juventus. Conte difficilmente sbaglia quando è in testa. Antonio è un vincente ed è bravissimo a tenere concentrata e in tensione la squadra in questi momenti".

CONFRONTO DE LIGT-NESTA -"Alessandro era sveglio, intelligente e tecnico. Uno dei migliori difensori in assoluto assiema a Maldini, Cannavaro e Costacurta. De Ligt è prestante fisicamente, tecnico e molto giovane: non è ancora al livello di Nesta, ma ha tutte le potenzialità per diventarlo".

SU BERNARDESCHI - "Se Federico ci crede, si mette in discussione e si immedesima nel nuovo ruolo, ha tutto per diventare un grande terzino. Come ha detto Pirlo, Bernardeschi ha corsa, tecnica e potenza. Partendo da più lontano ha la possibilità di sfruttarle al meglio queste qualità. E lo ha anche già dimostrato: contro lo Spezia è entrato e ha confezionato due assist. E nella vittoria contro la Lazio mi è piaciuto molto. Per me lo è stato e sono convinto possa essere così anche per Bernardeschi. Dipende sempre da come ti immedesimi nella parte".