Juve, Tardelli: “Il percorso di Motta è appena iniziato”

Intervistato da QS l'ex Juve Marco Tardelli ha analizzato il momento della squadra di Motta e il possibile futuro del tecnico

Continuare con Motta o cambiare? E nel caso in cui si decida per la seconda opzione, quando, come e con chi? Le domande nelle menti dei dirigenti della Juve negli ultimi giorni devono essere tante e difficili da rispondere. Il club la scorsa estate ha investito molto per regalare al tecnico italiano una squadra competitiva, ma i bianconeri fin qui hanno deluso sotto ogni punto di vista. La sconfitta contro l’Atalanta è stata soltanto l’ultima di una lunga serie di disfatte. Ora in molti vorrebbero vedere un nuovo allenatore sulla panchina, ma per il momento Motta sembra essere stato confermato.

Juve, le parole di Tardelli sul futuro di Motta

Intervistato da QS l'ex Juve Marco Tardelli ha detto: "La situazione non è bella, ma credo che Motta abbia la possibilità di prendersi il posto in Champions e quindi di portare avanti il proprio lavoro. Il percorso è appena iniziato, ma certamente c'è un po' di confusione. I giocatori sono importanti, e devono poterlo avvertire sempre, mentre dalle sue scelte sembra quasi che sia il tecnico a ritenersi più importante di loro. 8 capitani schierati sono troppi. Anche la società è stata un po' assente in questa fase di profondo cambiamento".