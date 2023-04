Lanzafame: “Mi piace Soulé, può essere il futuro della Juventus”

Davide Lanzafame, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla Next Gen, parlando anche del gioiellino bianconero Soule.

redazionejuvenews

Davide Lanzafame, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sulla Next Gen: "A me piace molto Soulè, è fortissimo e ha un gran mancino. Ha una attitudine strapositiva, non è un caso averlo visto tra i titolari nella delicata sfida di campionato con l'Inter. Dall'esterno, mi sembra un giocatore valido e con ampi margini di miglioramento.

Non penso sia giusto caricare di responsabilità un ragazzo giovane, bisogna aver pazienza con chi si è affacciato ora nel calcio che conta. Se gli verrà dato del tempo, per me è un ragazzo che è in possesso di qualità importanti. Non è sicuramente paragonabile a quel tipo di eredità, anche perché qui stiamo parlando di un campione del mondo che ha vinto miliardi di trofei. Se invece parliamo di futuro, calibrato su un biennio o un triennio, allora rispondo di sì: per me farà la differenza nella Juventus.

Ci sono stati tanti giovani come Giovinco e Pasquato, diciamo che questi tipi di accostamenti possono essere pericolosi. E' giusto che una partita non determini il giudizio su un ragazzo, per me deve esser lasciato libero di sbagliare senza troppa pressione. Nelle 20/30/40 partite l'anno ci sono i giusti momenti, nella Juve c'è un allenatore molto bravo a gestirli come Allegri. L'esempio da seguire può esser Fagioli, che con calma e tempo è diventato uno degli elementi più preziosi all'interno della rosa. Soulé l'ho ascoltato anche nelle interviste, è un ragazzo che mi ha trasmesso grande entusiasmo".