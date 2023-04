Next Gen | Vicenza-Juventus: i convocati da mister Brambilla

La Juve Next Gen si prepara a scendere in campo per la finale di ritorno di Coppa Italia al Romeo Menti di Vicenza: i convocati di Brambilla

La Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo contro il Vicenza per la gara di ritorno della finale di Coppa Italia. I ragazzi di Massimo Brambilla, che ha presentato la gara alla vigilia, vogliono ribaltare il passivo di 1-2 dell'andata. La squadra vicentina si è imposta in casa dei bianconeri e stasera servirà il massimo sforzo per conquistare il trofeo.

Presenti anche i tre big della prima squadra bianconera: Iling-Junior, Soulé e Barrenechea. Tre pedine fondamentali per provare a ribaltare il risultato della gara d'andata. Il tecnico della formazione bianconera ha presentato la lista dei convocati per la sfida in programma questa sera, ore 20:30, allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Di seguito la lista completa:

2 Savona; 4 Muharemovic; 6 Riccio; 7 Sekulov; 9 Da Graca; 10 Compagnon; 11 Cudrig; 12 Raina; 13 Poli; 16 Iling-Junior; 17 Bonetti; 19 Cotter; 21 Lipari; 22 Daffara; 23 Ntenda Wa Dimbonda; 24 Palumbo; 25 Cerri; 26 Barbieri; 27 Besaggio; 28 Barrenechea; 29 Soulé Malvano; 30 Sersanti; 31 Pecorino; 32 Turicchia; 40 Yildiz; 41 Peeters; 42 Huijsen; 44 Fuscaldo.

Un impegno importante che la Vecchia Signora proverà ad onorare con la conquista del trofeo. In vista di una sfida delicata anche Leonardo Bonucci ha voluto augurare buona fortuna al gruppo di Brambilla sui profili social della squadra. "Ciao Ragazzi, mi raccomando, è un impegno storico per voi e per tutta la Juventus. Ricordatevi che vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Fino alla fine".