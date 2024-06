Lanzafame: “Ricordi della Juve? I big nel campionato di Serie B”

Davide Lanzafame, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dei ricordi a Torino.

Davide Lanzafame, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Ricordo i cinque top player nell’anno di serie B. E mi riferisco ovviamente a Buffon, Camoranesi, Nedved, Del Piero e Trezeguet, calciatori mostruosi con cui ebbi la possibilità di allenarmi. Tra gli altri, condivisi lo spogliatoio anche con Chiellini, Marchisio e Quagliarella, tutti ragazzi perbene e grandissimi giocatori da cui imparai moltissimo. Dopo la buona esperienza a Bari tornai poi a Torino per un semestre con Delneri. In quel periodo avevo una brutta pubalgia che non mi permise di potermi esprimere al meglio con la maglia bianconera. Si tratta probabilmente del rammarico più grande della mia vita”.