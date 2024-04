Lanzafame: “Alla Juventus la maglia pesa. Sui trofei da vincere…”

Davide Lanzafame, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della parte finale della stagione die bianconeri. Ecco le sue parole a Sportitalia sulla mancanza di trofei vinti per i piemontesi, oramai a secco da quasi 3 anni: "Quando vai in una grande squadra la maglia pesa. La Juventus è la società più titolata in Italia e quando non vinci per due anni sembra che sia arrivato il finimondo. Questa è la storia della Vecchia Signora. Non so che mercato faranno ora, se puntando su giovani o su giocatori esperti, ma Giuntoli sa fare bene il suo lavoro e prenderà gente all’altezza".