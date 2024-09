Lanzafame: "La Juve può arrivare nelle prime tre. Su Chiellini..."

Davide Lanzafame, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Chiellini.

Davide Lanzafame, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Chiellini? Giorgio è un ragazzo molto intelligente e io credo che questo nuovo ruolo calzi a pennello per lui. Potrà dare molto e soprattutto, lo ripeto, è un ragazzo di un’intelligenza incredibile. La Juve lo sa e sarà un dirigente di alto livello per tanti anni, di questo sono sicuro. Scudetto? Quest’anno la Juve la metterei nelle prime tre posizioni della classifica. Poi dopo è chiaro che l’Inter, che ha vinto lo scorso anno e si è rinforzata ancora, sia nettamente favorita. La squadra di Thiago Motta però dirà la sua e può insidiare i nerazzurri per la prima posizione”.

I ricordi della sua Juventus

“Ho grandi ricordi essendoci cresciuto dai 6 ai 19 anni e poi avendo vestito la maglia della prima. Ho solo ricordi positivi, conservo con grandissimo affetto le mie esperienze a Torino e cercherò di farne tesoro, un domani, nella nuova veste di allenatore. Mi hanno dato grandi insegnamenti, è cosa rara e giusta che ne faccia tesoro. Tornare alla Juve, dove sono cresciuto, sarebbe chiaramente un sogno, il desiderio di tanti. Nazionale? Ovvio che dopo una batosta come quella dell’Europeo ripartire male sarebbe stato un grande contraccolpo. Invece la Nazionale ha reagito bene, con ottime prestazioni in Nations League e questo è di buon auspicio per le qualificazioni e per ritornare ad avere quell’entusiasmo che una Nazionale giovane come questa deve avere”.