Langella: “La Juventus contro il Cagliari giocherà sui nervi. Nel 2006…”

Antonio Langella, ex calciatore, ha analizzato la prossima sfida di campionato tra Juventus e Cagliari, con un rifermento al passato.

Antonio Langella, ex calciatore del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni a JuventusNews24, in vista del match di sabato tra i bianconeri e gli isolani. Ecco le sue parole: "Il problema del Cagliari in questo momento penso sia mentale. Quando inizi a perdere quattro o cinque partite e ti ritrovi giù e devi vincere a tutti i costi non è facile. In questo momento è la partita peggiore che potesse giocare. Affrontare la Juve non è mai semplice, soprattutto ora perché è in corsa per la Champions ed è ancora in lotta per il campionato secondo me. La Juve giocherà sui nervi, cercando di far perdere la testa al Cagliari per farlo scoprire e trovare spazi per ripartire e colpire. La Juve, da grande squadra qual è, ha tantissimi giocatori che possono inventare occasioni in qualsiasi momento."