Le probabili formazioni di Cagliari-Juve: chi al posto di Morata?

Dal sostituto di Morata fino al dubbio sul modulo: andiamo alla scoperta delle probabili formazioni di Cagliari-Juve

redazionejuvenews

Archiviato il Derby d'Italia contro l'Inter, per la Juve è arrivato il momento di guardare avanti. Ora che i bianconeri sono fuori dalla lotta scudetto, l'obiettivo sarà mantenere saldo il quarto posto per accedere così alla prossima Champions League. Per farlo sarà necessario mantenere alta la concentrazione e non lasciare altri punti per strada. Roma e Atalanta, infatti, seguono da vicino i bianconeri e sono soltanto a cinque punti di distanza. Il prossimo avversario della squadra di Massimiliano Allegri sarà il Cagliari: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

Per i padroni di casa Walter Mazzari prepara il consueto 3-5-2. In porta Cragno, con Walukiewicz, Lovato e Carboni a comporre la linea di difesa a tre. Sulle fasce pronti Bellanova e Lykogiannis, con Deniola, Dalbert e il ritrovato Marin. Il centrocampista rumeno, infatti, così come Pavoletti, è da poco tornato negativo al Covid-19. In attacco spazio quindi all'attaccante italiano in coppia con Joao Pedro.

In casa Juve Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con tre assenze importanti: Locatelli è infortunato, mentre De Sciglio e Morata sono squalificati. Il tecnico bianconero schiererà quindi i suoi con un 4-4-2 con Szczesny tra i pali. In difesa pronti Danilo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro. Sulle fasce spazio per Cuadrado e Rabiot mentre a centrocampo ci saranno Arthur e Zakaria. Tandem d'attacco composto da Dybala e Vlahovic, con Kean pronto a subentrare a partita in corso. 4-4-2 che all'occerrenza potrebbe però diventare un 3-5-2, con Alex Sandro a salire sulla linea dei centrocampisti, Danilo terzo di difesa e Rabiot a stringersi. Riusciranno i bianconeri a portare a casa i tre punti?

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Zakaria, Rabiot; Dybala, Vlahovic. All. Allegri