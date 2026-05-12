Juventus avanti secondo il Predictor Opta

Il finale di campionato si preannuncia incandescente nella corsa Champions secondo il Predictor di Opta, basato su migliaia di simulazioni. I dati tengono conto di stato di forma, calendario e precedenti storici. Secondo le proiezioni, la Juventus è favorita per chiudere al terzo posto con una stima di circa 72 punti. La probabilità di qualificazione è molto alta: 74,71%. Un numero che certifica come i bianconeri siano padroni del proprio destino nelle ultime due giornate. D'altronde, ai bianconeri basterebbero 6 punti per stare certi della qualificazione, ma potrebbero bastarne anche 4 con vari incastri favorevoli.

Duello serrato tra Milan e Roma per il quarto posto

Alle spalle della Juventus la lotta è molto più equilibrata. Il Predictor indica un possibile arrivo a pari punti tra Milan e Roma, intorno a quota 70. A fare la differenza sarebbero gli scontri diretti. Il Milan risulta leggermente favorito con il 59,17% di possibilità di qualificazione, mentre la Roma segue con il 47,88%. Percentuali molto vicine che raccontano un duello apertissimo fino all’ultimo minuto, dove anche un singolo episodio può cambiare la classifica finale. Il crollo dei rossoneri ha complicato non poco la corsa alla Champions, che nel girone di ritorno hanno numeri da retrocessione. I giallorossi, invece, con Gasperini sembrano aver trovato quella convinzione che mancava da anni. Gli ultimi risultati delle due pretendenti hanno cambiato le carte in tavola. La sconfitta del Milan ha accorciato sensibilmente la classifica, con 4 squadre in 3 punti, mentre la vittoria all'ultimissimo minuto della Roma ha ridato speranza ai capitolini.

Il sogno Como e il peso degli altri incastri

Più complessa la situazione del Como guidato da Cesc Fabregas. Le probabilità di Champions si fermano al 21,36% e lo scenario più probabile resta il sesto posto. Questo piazzamento significherebbe preliminari di Conference, ma molto dipenderà anche dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Se a trionfare dovessero essere i nerazzurri, allora per i comaschi sarebbe Europa League. In caso di risultato opposto, si tratterebbe di Conference. Il Napoli, nonostante la sconfitta contro il Bologna che gli avrebbe potuto garantire l'accesso artimentico, viaggia con il 97% di probabilità di chiudere al secondo posto. Anche l’Atalanta osserva con interesse, ma con obbiettivi minori: non può più qualificarsi all'Europa che conta. La corsa Champions resta apertissima, ma l’algoritmo oggi premia la Juventus.