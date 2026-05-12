Il sorpasso e una classifica cortissima

La vittoria contro il Lecce ha riportato la Juventus al terzo posto. Il margine sulle inseguitrici, però, è di un solo punto. Roma e Milan restano in scia, il Como segue con attenzione: tutte cono pronte ad approfittare di ogni passo falso. Questo rende il finale di stagione estremamente delicato. I bianconeri sono comunque padroni del proprio destino. Con due vittorie, la qualificazione alla Champions sarebbe matematica. Qualsiasi altro risultato aprirebbe a combinazioni pericolose. La corsa coinvolge almeno cinque squadre e ogni dettaglio può fare la differenza.

AGGIUNGI "JUVENEWS" AI TUOI PREFERITI! https://www.google.com/preferences/source?q=juvenews.eu

Cosa dice il regolamento in caso di pari punti

Le prime quattro vanno in Champions League, visto che non sono previsti posti extra dal ranking UEFA per il risultato deludente delle italiane nelle coppe europee. In caso di arrivo a pari punti, si applica la classifica avulsa. I criteri sono chiari e seguono un ordine preciso:

Il primo criterio sono gli scontri diretti. Segue poi la differenza reti negli scontri diretti. Successivamente la differenza reti generale e le reti segnate. Solo in ultima istanza si arriverebbe al sorteggio.

Non ci sono più scontri diretti tra le rivali nelle ultime due giornate. La quinta classificata andrà in Europa League. La sesta disputerà i preliminari di Conference. Esiste però una variabile legata alla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Se vincesse l’Inter, anche la sesta andrebbe in Europa League.

Il calendario contro Fiorentina e Torino

La Juventus chiuderà la stagione contro due rivali storiche. Prima ospiterà la Fiorentina allo Stadium, poi giocherà il derby in casa del Torino. Due gare cariche di tensione e significato. La Fiorentina ha già raggiunto la salvezza matematica. Il Torino, invece, cercherà di chiudere bene davanti al proprio pubblico, spinto da una curva entusiasta dalla "cura D'Aversa", che ha ribaltato la stagione dei granata. Nessuna delle due partite sarà semplice, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Gli scontri diretti e cosa serve per la Champions

La Juventus è in vantaggio negli scontri diretti con la Roma e con il Napoli. È in perfetta parità con il Milan dopo due pareggi, entrambi per 0-0. In questo caso peserebbe la differenza reti generale, favorevole ai bianconeri. L’unica squadra con cui la Juventus è in svantaggio è il Como, che ha vinto entrambe le sfide stagionali. In caso di arrivo a più squadre a pari punti, si creerebbe una mini classifica tra le coinvolte. Con sei punti la Juventus sarebbe certa della qualificazione. Anche quattro potrebbero bastare, ma dipenderebbe dai risultati delle altre. Con meno punti, entrerebbero in gioco incastri complessi e calcoli incrociati.