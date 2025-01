Lage: “Pensiamo alla prossima partita contro la Juventus”

Bruno Lage, allenatore del Benfica, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del prossimo match di Champions.

Bruno Lage, allenatore del Benfica, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Una buona prestazione da parte nostra, con molte occasioni da gol, ma un risultato che mi lascia completamente frustrato. Abbiamo segnato quattro gol, abbiamo avuto due occasioni chiare con Fredrik Aursnes isolato, da Di María isolato, e, quando guardo all’ultimo momento della partita, quello che mi viene da dire, e in base a quello che vedo, dalle analisi che hanno già fatto sull’ultimo passaggio, soprattutto dalle informazioni che ho ricevuto da Ricardo, è che non avrebbe dovuto prendere il gol, segnato su rigore e il risultato della partita doveva essere a nostro favore. Se il pareggio era già abbastanza per quello che abbiamo fatto, la sconfitta ci lascia completamente frustrati. Tuttavia, soddisfatti per il lavoro dei giocatori e un enorme orgoglio di sentire, durante tutta la partita, i tifosi sostenere la squadra e che ci hanno spinto a un’ottima prestazione”.

Sulla Juve

"Avevamo promesso una notte al Benfica, abbiamo fatto la prestazione, mi dispiace molto per il risultato, ma ora è quello che abbiamo fatto 15 giorni fa, quando abbiamo perso, in modo equo, con l'SC Braga. Oggi, secondo me, no, ma dobbiamo guardare avanti. Questo è quello che ho detto ai giocatori, già sul prato, già negli spogliatoi, di guardare avanti perché chi gioca così merita di conquistare cose, merita di andare avanti, e questa deve essere la nostra forza per giocare già con Casa Pia e poi giocare l'ultima partita di questa competizione con la Juventus".