La Roma punta Milik: per la Juventus servono almeno 15 milioni

L'attaccante dei bianconeri è finito nel mirino della squadra giallorossa dopo il mancato arrivo di Alvaro Morata

La Juventus ha iniziato l'ultima parte della preparazione, che la porterà ad esordire in Serie A il 20 agosto, quando allo Stadio Friuli di Udine scenderà in campo contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri; dopo i giorni passati negli Stati Uniti, sta quindi continuando la prestazione alla Continassa, con il tecnico toscano che ha anche ritrovato con il gruppo quei calciatori rimasti a Torino per recuperare dai rispettivi infortuni.

Oltre che di campo, in questo periodo i bianconeri stanno parlando molto di mercato, con alcuni giocatori ancora da piazzare; ed altri che potrebbero entrare dopo le cessioni. È da registrare in questo senso, nelle ultime ore, l'interesse della Roma per l'attaccante polacco Arek Milik, riscattato dai bianconeri dal Marsiglia.

I giallorossi hanno visto sfumare la pista che portava ad Alvaro Morata, e Josè Mourinho continua a chiedere a Thiago Pinto un attaccante per la prossima stagione. Il dirigente giallorosso avrebbe contattato la Juventus per avere informazioni; con i bianconeri che hanno posto come base di partenza per l'affare 15 milioni di euro. La valutazione è ritenuta troppo alta dalla dirigenza della capitale, che avrebbe quindi abbandonato da subito la pista per il polacco.