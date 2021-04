Costruzione dal basso? Ci pensa Buffon…

Il portiere della Juve ha postato una foto

Finalmente si torna a respirare in casa Juve dopo la brillante vittoria ottenuta nella sfida di ieri sera contro il Napoli. I bianconeri si sono infatti imposti per 2-1 sugli uomini di Gattuso, grazie alle reti messe a segno dal solito Cristiano Ronaldo e dal ritrovato Dybala che, trova la gioia del gol dopo appena 3 minuti dal suo ingresso in campo ma soprattutto, dopo quasi 4 mesi lontano dal campo di calcio. Oltre alla 'Joya' di Dybala, dalle parti della Continassa si torna a sorridere anche in virtú della prestazione sfoderata ieri sera che, sembra aver fatto vedere la vera soliditá e la vera cattiveria che hanno sempre contraddistino la Vecchia Signora in tutta la sua gloriosa storia.

Ma é stata la serata anche dell'intramontabile Gigi Buffon, autore di prova sontuosa che ha salvato la sua squadra in diverse occasioni, evitando cosi quella che sarebbe potuta essere una delle pagine piu nere della storia di questo club. Lo stesso Buffon, ha poi manifestato tutto il clima di ilaritá che si sta manifestando in queste ore e per farlo ha scelto la via dei social. Sul suo account Instagram infatti, ha postato una foto che lo immortala mentre effettua un rinvio, per poi ironizzarci su cosi: " Costruzione dal basso. Buffon edition". Il riferimento va ovviamente alla costruzione del gioco dei bianconeri che, in alcune circostanze di questa stagione é risultata essere drammaticamente letale.