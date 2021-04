Europei con il pubblico: via libera dal governo

La decisione riguardo la presenza dei tifosi per il prossimo campionato europeo

redazionejuvenews

La prossima estate dovrebbe essere finalmente quella degli Europei, in programma originariamente lo scorso anno, e spostati a causa del COVID a questa estate. I campionati Europei saranno itineranti e verranno disputati in tutta Europa, casi COVID permettendo. La UEFA ha preteso che gli stati ospitanti abbiano la possibilità di far accedere il pubblico agli eventi, ed è arrivato in questo senso il via libera dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Governo.

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha commentato con soddisfazione la decisione, visto soprattutto che Roma sarà la città in cui l'Europeo prenderà il via l'11 giugno: "La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio. Ringrazio in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al CTS di individuare le migliori soluzioni che consentiranno la presenza di pubblico allo stadio Olimpico di Roma in occasione del prossimo campionato Europeo. In un momento tanto complesso, è stata comunque manifestata chiaramente la volontà di veder confermata la presenza italiana a questo grande evento, dando fiducia alla Figc."

"Collaboreremo in maniera sinergica con la Sottosegretaria Valentina Vezzali che ci sta accompagnando in questo percorso. Ci è stato inviato un segnale in forte prospettiva sulla ripresa che noi trasferiremo prontamente alla Uefa. Il governo italiano ha chiesto parere al Cts, per valutare, sulla base del quadro epidemiologico e dell'andamento delle vaccinazioni, la possibilità di prevedere una presenza limitata di pubblico per gli Europei di calcio che si terranno a partire dall'11 giugno."

Buone notizie quindi, che fanno intendere come, grazie alla campagna vaccinale e ad i sacrifici fatti in questo ultimo anno, si stia per vedere la luce in fondo al tunnel, con la speranza che la prossima stagione possa rivedere il pubblico assiepato negli stadi italiani ed europei.