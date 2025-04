La Marca: “Tudor riuscirà a recuperare Vlahovic”

Domenico La Marca, avvocato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita con la Roma.

Domenico La Marca, avvocato, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a “1 Football Club”. Ecco le sue parole: “È stata una Juventus pratica, concreta ed accorta che ha ottenuto una vittoria importante contro un avversario ostico come il Genoa. È un successo che pesa tanto visto che la Juventus era reduce da due sconfitte di fila e che permette ai bianconeri di mantenere il passo del Bologna ma soprattutto di recuperare tre punti sull’Atalanta. Con Tudor si è rivisto un Yildiz centrale nel progetto, libero di esprimersi e di cercare le giocate decisive. Sono convinto che il tecnico riuscirà presto anche a recuperare un giocatore come Vlahovic che in questo finale stagione può rilevarsi determinante”.

Su Roma-Juve

“È una partita complicata per la Juventus visto che affronterà una Roma che con Ranieri in panchina ha cambiato completamente ritmo. I giallorossi sono reduci da sette vittorie consecutive ed anche quando non brillano sono stati bravi a portarsi a casa successi pesanti. La Roma con una vittoria potrebbe ad appaiare in classifica proprio i bianconeri, un qualcosa di impensabile qualche mese fa”. Intanto ecco il report dell’allenamento<<<