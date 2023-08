La Juventus Women disputerà il Trofeo Gamper contro il Barcellona

La JuventusWomen si è ritrovata oggi per iniziare la preparazione del prossimo campionato. Le Calciatrici bianconere sono passate al J Medical per le visite mediche di rito, per poi dirigersi a Vinovo, dove inizieranno gli allenamenti; in vista della prossima stagione. Per avvicinarsi al campionato, la squadra di Montemurro giocherà in amichevole contro il Barcellona, nel Trofeo Gamper.