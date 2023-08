La Juventus pensa di mandare in prestito di Matias Soulè

La Juventus di Massimiliano Allegri sta svolgendo alla Continassa l'ultima parte della preparazione in vista dell'inizio della prossima stagione. I bianconeri faranno il loro esordio il 20 agosto allo stadio Friuli di Udine contro l' Udinese, per iniziare la nuova stagione di Serie A , che dovrà vedere Madama tornare protagonista dopo gli ultimi anni passati a rincorrere le prime posizioni, a causa anche di una partenza quasi sempre deficitaria.

Per non ripetere le false partenze degli scorsi anni, Massimiliano Allegri ed il uso staff stanno lavorando alacremente con la squadra, per far arrivare tutti nella miglior condizione possibile ai nastri di partenza del campionato. Il tecnico toscano deve ancora sciogliere le riserve su quelli che faranno parte della rosa del prossimo anno, con i giocatori che rimarranno fuori che dovrebbero andare in prestito.