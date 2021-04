Chiellini: “Il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions. Io e Buffon non siamo un problema”

Il capitano bianconero parla del derby e del suo futuro.

redazionejuvenews

"Il pareggio con il Torino di ieri ha alimentato ancora di più i malumori in casa Juve. Adesso per i bianconeri c’è una sfida importante per la qualificazione della Champions League, contro il Napoli. A parlare della situazione è il capitano Giorgio Chiellini che è intervenuto ai microfoni di Sky e ha infatti parlato della prestazione della squadra nel derby: "Se escludessimo gli episodi che ci sono costati il risultato, non abbiamo fatto una brutta prestazione. Abbiamo tenuto il gioco senza grandi problemi, creando buone occasioni. La costante di quest'anno sono questi continui errori, che non ci permettono di dare continuità. Non abbiamo mai ottenuto più di tre vittorie di fila e ci siamo sempre trovati nel trovare degli stop che non ci hanno permesso di raggiungere le prime posizioni. Dobbiamo continuare a lavorare, senza farsi prendere dall'ansia, rimanendo uniti con l'obiettivo di conquistare un posto in Champions e magari vincendo la Coppa Italia. Tutti dobbiamo dare di più, nessuno vince le partite da solo".

"Il pareggio contro i granata ha accantonato definitivamente il sogno del decimo scudetto consecutivo. "L'obiettivo della Juventus è vincere la prossima partita. Parlare di scudetto sarebbe stupido dopo un punto in due partite. Il raggiungimento della Champions League è qualcosa di imprescindibile per questo club, ma bisogna pensare di partita in partita. Le cose cambiano velocemente sia in bene che in male, avessimo vinto contro Benevento e Torino oggi saremmo qui a parlare di scudetto. Quando non arrivano i risultati sembra poi che ci sia anche la nuvola di Fantozzi. Dopo la squalifica assurda di Buffon, non mi sarei stupito di vedere Pinsoglio in porta oggi perchè quando capitano queste stagioni ne succede una dietro l'altra. Non cerchiamo alibi, questo è quello che mi è sempre piaciuto di questo gruppo. L'unico modo per uscirne è l'unità da parte di tutti", ha detto Chiellini.

"Inoltre Giorgio Chiellini ha parlato anche del suo futuro e del contratto in scadenza: “Sono abbastanza sorpreso che si parli del mio futuro, in questo momento non è un problema e non è all'ordine del giorno. Io non ho ancora deciso nulla e sono concentratissimo sul campo. Non vedo quale sia il problema, cerchiamo di finire bene la stagione e poi la società prenderà la sue decisioni. Chiellini e Buffon non saranno mai un problema per la Juventus, ora pensiamo ad arrivare in Champions".