La Juve aspetta Vlahovic… e Chiesa: coppia vincente dal 2020

Vlahovic e Chiesa potrebbero essere il futuro dell'attacco della Juve. I due si sono conosciuti alla Fiorentina nel 2018

Dusan Vlahovic, da ieri il mondo bianconero non fa altro che pensare al bomber serbo. Da sempre obiettivo principale per l'attacco della squadra di Massimiliano Allegri, l'attaccante della Fiorentina sembra ora ad un passo dalla firma con la Juventus. In questa prima parte di stagione la Juventus ha avuto enormi difficoltà in fase realizzativa, anche a causa della mancanza di una punta centrale di peso. Per quanto forti, infatti, Morata e Kean non sono il tipo di giocatore in grado di garantire costanza in termini di gol. Vlahovic al contrario è un'attaccante puro, un rapace d'area di rigore in grado di segnare 17 reti in 21 presenze in Serie A con la maglia della Fiorentina.