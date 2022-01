Vlahovic libera Morata: lo spagnolo verso il Barcellona

La Juventus ha chiuso il primo mese dell’anno con un il pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan, con un punto guadagnato che non ha sposato gli equilibri della classifica ma che ha lasciato la Juventus a ridosso delle prime quattro del...

redazionejuvenews

La Juventus ha chiuso il primo mese dell'anno con un il pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan, con un punto guadagnato che non ha sposato gli equilibri della classifica ma che ha lasciato la Juventus a ridosso delle prime quattro del campionato. I bianconeri hanno perso, in questo gennaio, la Supercoppa Italiana contro l'Inter, a un secondo dai rigori per un errore di Alex Sandro. La squadra di Allegri ha anche giocato la Coppa Italia, vincendo contro la Sampdoria e qualificandosi per i quarti di finale della competizione.

Gennaio ha segnato anche l'inizio del mercato, con la Juventus che ha deciso di dare una sferzata nelle ultime ore: i bianconeri hanno infatti effettuato l'affondo per Dusan Vlahovic, che sembra ad un passo da Torino. Alla Fiorentina dovrebbero andare 70 milioni di euro, con i bianconeri che si assicurerebbero uno dei migliori numeri 9 in circolazione, per il presente e per il futuro. All'arrivo di Vlahovic è legata la partenza di Alvaro Morata. Con l'arrivo del serbo infatti, lo spagnolo avrebbe le pore chiuse in avanti, e sono riprese le trattative sull'asse Torino-Barcellona. I blaugrana infatti seguono l'attuale punta della Juventus dall'inizio del mercato, ed hanno già un accordo con il giocatore per il contratto, con la palla che ora passa ai bianconeri.

Definendo l'acquisto di Vlahovic, la Juventus cederebbe subito Morata al Barcellona, con lo spagnolo che già si trova in Spagna. Morata ha infatti capito da tempo che la squadra bianconera non lo avrebbe riscattato alla fine della stagione, e la possibilità di giocare con Xavi stuzzica molto il giocatore, che già e d'accordo con il club catalano. Il Barcellona ha l'accordo con l'Atletico Madrid per um prestito oneroso fino al 2023, e sembra manchi veramente poco per chiudere un grandissimo giro di attaccanti che potrebbe spostare gli equilibri delle squadre. Ma attenzione perché poco fa è arrivato il clamoroso annuncio: "E' fatta per Vlahovic, ma non solo: possibile altra sorpresa!" <<<