Juve, Bucchioni: “La svolta per Vlahovic è stato l’infortunio di Chiesa”

Da un giorno all'altro la trattativa tra la Juve e Vlahovic si è sbloccata. Come è possibile? Secondo Bucchioni il "merito" è di Chiesa

redazionejuvenews

Da ieri sera non si fa altro che parlare di Dusan Vlahovic alla Juventus. L'attaccante serbo sembra ad un passo dai bianconeri, ma cosa ha fatto sbloccare la trattativa? A parlarne è stato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Nel momento in cui si è fatto male Chiesa è cambiato tutto, è quello il momento chiave. Vlahovic la Juve ce lo aveva già in mano, senza Chiesa le chance Champions diminuivano e sarebbe un disastro non centrarla. Non entrare in Champions comporterebbe problemi con sponsor e giocatori che non vorrebbero venire o rimanere. Hanno pensato di spendere ora per recuperare dopo.

Firenze è in subbuglio perché il giocatore anche di recente aveva ribadito che voleva rimanere fino a giugno e voleva regalare l'Europa alla Fiorentina. Che voleva andare via lo sapevano anche i sassi .E' una cosa traumatica, inaspettata, ma sarà un trauma che si supererà. Il tema ora è un altro: i tifosi della Fiorentina devono pensare che Donnarumma se n'è andato via a zero dal Milan, la Fiorentina almeno si è salvata in calcio d'angolo. Con questi soldi si può fare una Fiorentina più forte. Lui voleva andare alla Juve già a sedici anni, vuole diventare forte come Ibrahimovic".

In effetti il ragionamento di Bucchioni non fa una piega. L'infortunio di Chiesa ha messo la Juventus con le spalle al muro costringendo la dirigenza bianconera ad anticipare i tempi. Vlahovic era sicuramente un obiettivo per giugno, ma chiudere la trattativa a gennaio era quasi impensabile. La Fiorentina dal canto suo non rischia più di perdere il giocatore a zero e incassa una bella quantità di denaro. I tifosi viola al momento sono in rivolta, ma in ottica futura non è detto che questa sia una mossa sbagliata. Ora si attendono le firme: Vlahovic sarà bianconero.