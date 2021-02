La Juve mette Varane nel mirino

TORINO – Tante carte d’identità che non sorridono al futuro della Juve e tanti giovani acquistati negli ultimi anni. La Juventus, pur continuando a vincere, sta rifondando gran parte dell’organico. Cercando di tenere aperto il ciclo di vittorie, la rosa bianconera sta attraversando una fase di ricostruzione. È probabile che nel prossimo futuro la Vecchia Signora dovrà fare a meno di alcuni dei suoi storici cavalieri, dovendo affidarsi a forze più fresche per rimanere dove le compete. La difesa sembrerebbe il reparto con maggiori garanzie per il futuro, ma non è detto che la dirigenza non possa fare nuovi investimenti per puntellarla ancora.

Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, notoriamente vicino alle questioni di casa Real Madrid, la Juventus avrebbe messo nel mirino Raphael Varane. Il difensore francese è senz’altro uno dei migliori interpreti nel suo ruolo, arrivato alla maturità e nel pieno apice della sua carriera. Per la Juve sarebbe ovviamente un colpo eccezionale, anche se per concretizzarlo potrebbe essere necessario qualche importante sacrificio. Il futuro di Varane a Madrid potrebbe essere legato a quello di Zidane. Il tecnico francese, che lo ha lanciato e ne ha fatto un elemento imprescindibile del suo Real, potrebbe presto perdere la panchina delle Merengues. Una panchina salvata pochi giorni fa proprio da Varane, che ha rimontato il match con una straordinaria doppietta. Non è un segreto che il rapporto tra il classe ’93 e l’ex bianconero sia qualcosa di speciale. Proprio per questo, se Zizou dovesse lasciare Madrid, anche Varane potrebbe pensare di fare lo stesso. Naturalmente non sarà semplice convincere il Real Madrid a privarsi di uno dei suoi gioielli, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. Inutile dire che si tratta di un affare incredibilmente difficile, anche a causa della concorrenza. Sul giocatore ci sarebbero infatti anche Chelsea e Manchester United.