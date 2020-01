Varane: “Ronaldo un esempio, da giocatori come lui si impara molto”

TORINO- Colonna della difesa del Real Madrid e della Nazionale francese, a soli 26 anni Raphael Varane ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Il ragazzo, però, non avrebbe mai raggiunto certi risultati senza gli insegnamenti di grandi campioni come Cristiano Ronaldo. Questo è quanto dichiarato ai microfoni di DAZN: “Restare ad alti livelli è bello, ti dà sempre grande gioia. Quello che ho vinto per me è sempre stato un sogno, che ha superato anche le mie più alte aspettative. Ispirazioni? Ho imparato tanto da Sergio Ramos e Pepe, miei compagni di reparto in questi anni a Madrid. E poi anche da Cristiano Ronaldo, un vero esempio per qualsiasi calciatore”.