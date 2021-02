Calciomercato Juventus, voce a sorpresa: “Colpo in attacco ad un passo!”

TORINO – A gennaio l’obiettivo principale del calciomercato della Juventus era senza dubbio una quarta punta che potesse completare l’attacco bianconero al fianco di Dybala, CR7 e Morata. Alla fine la Vecchia Signora ha preferito rimandare la questione alla prossima estate, quando certamente il tema centravanti tornerà fortemente di moda. Paratici e soci hanno qualche mese di tempo per sondare il mercato ed individuare i profili giusti su cui puntare. E già da ora si starebbero muovendo per alcuni di questi. Probabile che la Juve decida di concentrare le proprie attenzioni su alcuni giovani alla Scamacca, magari però a prezzi più contenuti. Secondo alcune delle ultime voci di calciomercato che stanno circolando in queste ore in orbita bianconera, la Juventus avrebbe già bruciato la concorrenza di alcuni top club europei per un gioiello che potrebbe approdare a Torino a partire dalla prossima stagione.

Juve, sorpresa di calciomercato all’orizzonte?

La novità a sorpresa del mercato bianconero sarebbe rappresentata da Folarin Balogun. A molti questo nome non dirà nulla, ma gli addetti ai lavori lo conoscono già molto bene. Le sue qualità infatti non sono affatto passate inosservate. Tanto che l’attaccante statunitense con passaporto inglese avrebbe attirato su di sé le attenzioni di grandi squadre come Manchester United e Lipsia. Oltretutto Balogun è già un perno dell’Arsenal Under23, di cui è anche capitano. Insomma, non proprio un “signor nessuno”. Stando a quanto riferito dal noto portale specializzato in calciomercato Don Balon, la Juve avrebbe superato la concorrenza e sarebbe ad un passo dall’ingaggio dell’attaccante 19enne, il cui contratto con i Gunners scadrà a fine stagione.

Sarebbe dunque un colpo a parametro zero davvero molto interessante, soprattutto in prospettiva futura. Ovviamente l’eventuale acquisto di Folarin Balogun – qualora le voci venissero confermate – non escluderebbe anche quello di un altro attaccante, magari più pronto per fare da subito il vice-Morata. Quel che è certo è che Paratici si sta già muovendo in vista della prossima estate e, in attesa di saperne di più sul classe 2001, nel frattempo starebbe anche lavorando per una semi rivoluzione per la mediana bianconera, che ha evidente necessità di alcuni ritocchi importanti per la prossima stagione. Ecco perché sulla lista della spesa del CFO bianconero sarebbero finiti ben 9 grossi nomi per il centrocampo: >>> ECCO LA LISTA COMPLETA