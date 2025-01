La frecciata di Ezio Greggio: "La Juventus non gioca in undici..."

Ezio Greggio, noto conduttore televisivo e tifoso della Juventus, ha criticato ironicamente i bianconeri dopo l'ultima sconfitta in campo

Non le manda a dire, a suo modo, il noto conduttore televisivo e tifosissimo della Juventus, Ezio Greggio. Dopo l’ultimo KO in campo, il primo in campionato, è arrivata la sua reazione attraverso il suo profilo social su X. Un messaggio coinciso ma tagliente, senza nomi ma con dei sottintesi riferimenti a delle situazioni che continuerebbero a ripetersi da tutta la stagione e che avrebbero condotto la Juventus a un 5° posto in campionato, con sole otto vittorie e ben tredici pareggi.

Greggio: “La Juve gioca un solo tempo e i giocatori non hanno ruolo”

“Il Napoli ha meritato la vittoria – ha scritto su X -. Nel calcio ci sono 2 tempi. La Juve ne gioca 1″ esordisce così il conduttore nel suo messaggio, riferendosi alla netta differenza di approccio tra la prima positiva fase di gara e la seconda nel quale i bianconeri sono stati rimontati. “Nel calcio si gioca in 11. La Juve ha giocato in 8. Nel calcio i giocatori si cambiano se giocano male o sono infortunati. Non nella Juve. Nel calcio i giocatori hanno un ruolo. Non nella Juve. Comunque #forzajuventus ora e sempre. Amen”. Si conclude così il messaggio di Greggio, l’insofferenza di un tifoso per alcuni difetti che la squadra non starebbe riuscendo a risolvere a distanza di mesi. Tra questi, la grande delusione è probabilmente sin qui il rendimento di uno su tutti i grandi acquisti della campagna acquisti estivi <<<