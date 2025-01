Juve, Mattioli: “Non si è ancora trovato il ruolo a Koopmeiners”

Mattioli ha parlato del giocatore della Juve, Koopmeiners: per il giornalista, ancora non si sarebbe trovata una collocazione tattica per lui

Intervistato per Radio Radio, Mario Mattioli ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “L’interrogativo che mi pongo e che continuo a porre a Motta è questo: Koopmeiners è uno dei giocatori più importanti del centrocampo della Juventus. Fino a questo momento, però, non si è riusciti a trovargli un ruolo davvero congeniale. Eppure, il suo ruolo ideale è piuttosto semplice da individuare: basta guardare una qualsiasi partita di Koopmeiners della scorsa stagione. Non mi riferisco necessariamente alla finale di Coppa, in cui ha disputato una prestazione gigantesca, ma anche a una partita qualunque. Si vede chiaramente che, schierato accanto a un compagno di centrocampo, diventa insuperabile. Ora, invece, c’è Locatelli che si occupa della costruzione del gioco”.

Mattioli: “Koopmeiners a supporto dell’attacco rende di meno”

Il giornalista ha proseguito: “La domanda è: sarà possibile creare un centrocampo più elastico, capace di alternare moduli a tre e a due, arretrando Koopmeiners? Questo sarebbe auspicabile per sfruttare appieno le qualità del giocatore olandese. Infatti, un Koopmeiners impiegato a supporto dell’attacco o in una posizione che non gli appartiene finisce per rendere molto meno, persino il 40-60% in meno rispetto alle sue possibilità. Invece, nel suo ruolo naturale, è in grado di esprimersi al 100%. Questa è un po’ la questione da risolvere, nonostante la Juventus abbia finalmente mostrato una prestazione di altissimo livello. Mi aspetto che Thiago Motta riesca finalmente a trovare la collocazione giusta per Koopmeiners, che, peraltro, non è affatto un enigma: basta metterlo a giocare nella posizione che ha sempre ricoperto con successo in tutti questi anni“. Leggi anche le parole di Thiago Motta nel post Bruges-Juventus <<<