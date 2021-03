La curva della Juve sbotta: “State umiliando una maglia”

I tifosi hanno condiviso il loro disappunto sui social

La Juventus ha mancato la quarta vittoria consecutiva in campionato, capitolando ieri pomeriggio contro il Benevento, che si è imposto all'Allianz Stadium per 0-1, aprendo una crisi profondissima per i bianconeri. La sosta infatti aiuterà la squadra di Andrea Pirlo a parlarsi e a prendere consapevolezza di quanto successo, per cercare di non ripetere gli stessi errori da qui alla fine del campionato. Troppi infatti sono stati i cali di tensione dei bianconeri, che hanno buttato punti e partite per l'approccio troppe volte sbagliato e molle alle partite.

La sosta per le Nazionali, durante la quale in 12 lasceranno Torino, servirà a tutto l'ambiente per fare un esame di coscienza e per prendere atto di quanto sta accadendo in questa stagione. Dopo la sconfitta di ieri i punti di distacco dall'Inter sono diventati 10 a tutti gli effetti, in quanto entrambe le squadre hanno una partita da recuperare, e la corsa per raggiungere i nerazzurri al primo posto se prima sembrava difficile ora rasenta l'impossibile. La squadra continuerà comunque a lavorare per cercare di fare del suo meglio, e soprattutto per vincere la finale di Coppa Italia in programma a maggio contro l'Atalanta, per vincere il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. Intanto dopo la partita di ieri i tifosi bianconeri, che allo stadio non possono far sentire il loro sostegno, hanno pubblicato un duro messaggio tramite la pagina Instagram "Curva Sud Juventus", che raccoglie la parte più calda della tifoseria bianconera, attaccando la squadra per le prestazioni, delle quali sicuramente non saranno contenti: "State umiliando una maglia", un messaggio semplice ma che arriva dritto al punto.