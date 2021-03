Inzaghi: “Felice per i ragazzi, non capiterà spesso di fare 4 punti con la Juve”

Le parole del tecnico del Benevento

"Non capiterà tante altre volte di fare quattro punti in campionato con la Juventus. Quello che ho detto alla squadra, dopo un periodo di critiche ingiuste, dopo una serie di record in B, la Serie A la puoi soffrire. Alcuni pensavano ad altro, andando fuori di cervello, e io a loro ho detto che se hanno fatto quei record si poteva vincere a Torino. Li ringrazierò a vita per quello che mi danno e che mi hanno dato. È la seconda volta che ci confrontiamo con la Serie A e lottiamo con squadre esperte. Sono contento per i ragazzi, io di belle giornate ne ho passate. Sono felice per loro, per i tifosi che saranno ancora più orgogliosi di una squadra che lotta sempre fino all’ultima goccia di sudore. Mi ero preparato il discorso in caso di sconfitta, per scaramanzia. Io devo essere razionale, nelle ultime due partite non eravamo noi. Ma nelle altre ci hanno raggiunto alla fine tenendoci testa. Abbiamo perso con l’Inter, che ci può stare. L’ambiente aveva perso il senso della realtà, questa squadra ha fatto un giro sopra le aspettative ma noi conosciamo il nostro destino. Io parto dalla realtà, la vittoria di oggi ci deve dare carica, ma non dobbiamo montarci la testa. Dobbiamo allenarci in un certo modo, perché solo così raggiungi questi risultati".