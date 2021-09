La curva del Torino diserta il derby, atteso il ritorno dei tifosi bianconeri

La decisione della Curva Maratona

La Juventus ha pareggiato ieri sera contro il Milan la partita valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, portandosi a due punti in classifica al penultimo posto. Un momento difficile per i bianconeri, che ora più di prima sono chiamati ad una difficile rincorsa che non gli consentirà ulteriori passi falsi. Una situazione strana per la squadra di Allegri, chiamata a rincorrere e a dimostrare la sua forza per non perdere il treno delle prime in classifica. Sabato due ottobre alle 18 la Juventus scenderà in campo allo Stadio Grande Torino contro il Torino, per un derby che già si preannuncia infuocato:oltre che per la situazione in classifica, la stracittadina diventerà un momento importante per le due tifoserie, che assumeranno comportamenti diversiì.