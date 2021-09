Ancelotti: “La Juventus ha qualche problema, nel calcio succede”

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, ai microfoni di Radiorai, ha parlato della Serie A: dalla Juventus al Napoli

redazionejuvenews

Intervenuto ai microfoni del programma "Radio anch'io sport", in onda su Radiorai, Carlo Ancelotti ha parlato del campionato di Serie A: "L'Inter ha mantenuto la struttura dell'anno scorso, cambiando allenatore e alcuni protagonisti. Ha giocato molto bene contro di noi, penso possa competere per lo Scudetto, vedo una Serie A molto equilibrata e la Juventus ha qualche problema. I bianconeri sono una squadra che ha perso delle certezze e fa fatica a trovare continuità, nel calcio succede. Sono sicuro che rimonterà e sarà tra le candidate a vincere alla fine. Roma? Mourinho ha trovato una piazza adatta alle sue qualità caratteriali e non lo dico da ora. Ho pensato subito fosse la piazza adatta per lui e alla fine lo sarà".

Sul suo addio al Napoli, l'allenatore del Real Madrid ha spiegato: "Due anni professionali splendidi, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c'è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi, anche quest'anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere". Spalletti e De Laurentiis riusciranno ad andare d'accordo? "Sono persone oneste e credo che ci possano essere discussioni, ma alla fine si va d'accordo. Io sono andato molto d'accordo con De Laurentiis e ho conosciuto una piazza splendida".

Chiosa finale sul calcio europeo. In Champions ed Europa League solo Juventus e Roma sono riuscite a vincere. Il calcio italiano è arretrato? "Il calcio inglese in questo momento è leggermente più avanti rispetto ad altri - Ha ammesso Ancelotti -, è un discorso che stanno facendo anche qui in Spagna. Le squadre inglesi giocano ad un livello di intensità superiore alle altre". Il Real è, come sempre, tra le favorite per il passaggio agli ottavi. Sulle altre squadre da temere il tecnico ha rivelato: "Non credo ci saranno grosse sorprese, le favorite sono sempre le stesse e vedremo a marzo".