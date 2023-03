Kulusevski: “Voglio restare al Tottenham, a prescindere da Conte”

Dejan Kulusevski, centrocampista del Tottenham ed ex Juventus, ha detto la sua sul suo futuro in Inghilterra.

redazionejuvenews

Dejan Kulusevski, ex centrocampista della Juventus e attuale trequartista del Tottenham, in prestito con obbligo dai bianconeri, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport Uk sul suo futuro, parlando anche di Antonio Conte, in rotta con gli Spurs. Ecco le sue parole: "La situazione di Conte non influirà sull'opzione di acquisto del club per me, assolutamente no. Voglio restare agli Spurs, ovviamente. Sono assolutamente contento di giocare con lui.

Non mi sono offeso per le sue parole perché so cosa porto ogni giorno alla squadra. So che mi preparo a fare il meglio che posso ed è per questo che posso sempre guardarmi in campo. A volte so di non giocare abbastanza bene e posso assumermene la responsabilità, ma quello che ha detto è per lui, sono le sue parole, ma lo rispetto.

Mi ha aiutato molto durante la mia carriera, quindi è ancora un uomo molto importante nel nostro club e nel mio mondo. Dopo la gara con il Southampton era molto deluso, come lo eravamo noi giocatori, e dobbiamo accettarlo. Siamo usciti dalle coppe e dalla Champions League, quindi so che a volte dobbiamo essere tristi e arrabbiati, ed è così che l'ha presa. Qualcun altro la prenderebbe in un altro modo. Dobbiamo rispettare le sue parole".