Inchiesta Prisma: Santoriello si tira indietro dal processo

Nuovi importanti sviluppi per quanto riguarda l'inchiesta Prisma sulla Juventus, la cui udienza preliminare sarà il prossimo lunedì 27 marzo. Il pubblico ministero della Procura di Torino Ciro Santoriello ha deciso di astenersi dal sostenere l'accusa contro il club bianconero, e non sarà quindi in aula per l'udienza. La procura continuerà ad essere rappresentata di fronte al Gup Marco Picco dagli altri due magistrati del Pool, Mario Bendoni e Marco Gianoglio.