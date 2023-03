L’ex Juve Kulusevski: “Il primo gol in Champions mi tolse un peso”

Dejan Kulusevski torna a parlare. Intervistato da Onefootball, il fantasista svedese si è raccontato tra passato e presente. L'ex bianconero ha raccontato dei dettagli sul periodo alla Juventus: "Ricordo bene il mio esordio in Champions. Era contro la Dinamo Kiev, sotto la guida di Andrea Pirlo: ero felicissimo. Pensavo tra me e me ‘finalmente’: questo è il grande palcoscenico, il luogo in cui segnerò tre gol al debutto e che mi farà diventare un eroe per la mia squadra. Abbiamo vinto la partita, ma non ero contento perché avrei voluto fare molto di più. Bisogna sempre puntare a migliorare. Il mio primo gol in Champions League è stato invece contro lo Zenit, nella stagione successiva e onestamente non mi sentivo nemmeno bene quando sono entrato in campo (come sostituto). Ho segnato comunque un gol fantastico e non ho nemmeno festeggiato perché è stato come togliersi un peso. Abbiamo sempre scherzato sul fatto che fossi terribile di testa, ma so che quando ho l’occasione posso sempre fare gol".