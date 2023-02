Conte annuncia: “Sono costretto a fermarmi di nuovo”

Dopo la sfida del Tottenham con il Milan, il tecnico è rimasto in Italia: sarà costretto a una pausa per riprendersi dal recente intervento

Martedì Antonio Conteè tornato in Italia per la sfida degli ottavi di Champions League tra il suo Tottenham e il Milan. Ma dopo la sconfitta per 1-0 dei suoi, l'ex allenatore e giocatore della Juventus, non è tornato a Londra, ma è rimasto in Italia. Conte infatti si fermerà a casa per riprendersi al meglio dai postumi dell'intervento alla cistifellea effettuato qualche settimana fa.

A comunicarlo è stato il club inglese con una nota: "A seguito di un controllo di routine post-operazione tenutosi ieri in Italia, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per recuperare dopo il recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante da tenere in considerazione e tutti nel club gli augurano il meglio. Cristian Stellini prenderà le redini della prima squadra".

Lo stesso Conte poi ha spiegato la situazione sui suoi canali social: "Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Purtroppo ho sottovalutato l'intervento, che non è stato di routine, ma per una seria e inaspettata emergenza. Il mio fisico ne ha risentito ed ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario. Come on you SPURS".