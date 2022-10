Juve, Kostic Vlahovic e non solo: i gol serbi nella storia bianconera

Ieri sera la Juve ha battuto il Bologna 3-0, con i primi due gol segnati dai due serbi: altri connazionali li hanno preceduti nella storia

redazionejuvenews

Ieri sera nella vittoria sul Bolognai due serbi in campo sono stati protagonisti. Ma nella storia non sono stati gli unici. Ecco il focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Il gol di Filip Kostic ha inaugurato Juventus-Bologna spianando la strada per la vittoria della Signora. Una rete che si è connessa idealmente a quella di altri connazionali che lo hanno preceduto a Torino.

FILIP KOSTIC

La rete di Kostic è interamente serba. Nasce da un assist di Dusan Vlahovic e i due, compagni di nazionale, pochi giorni prima avevano fatto la stessa cosa a parti invertite in occasione della sfida contro la Norvegia.

DUSAN VLAHOVIC

Dusan Vlahovic è un attaccante dalla rapida capacità di incidenza. Lo ha dimostrato in Champions League, andando a segno al primo minuto della sua prima partita. E, precedentemente, in campionato, all'esordio in bianconero in Juventus-Verona del 6 febbraio 2022, ha fatto la stessa cosa. Stessa porta di Kostic, soluzione diversa: Filip colpisce con un diagonale, Dusan con un morbido pallonetto.

MILOS KRASIC

Prima di Vlahovic e Kostic, l'ultimo rappresentante della scuola serba ad andare in gol con la maglia della Juventus è stato Milos Krasic. Il 26 settembre 2010, l'esterno destro andò persino oltre in Juventus-Cagliari, ritagliandosi il ruolo di protagonista assoluto del match realizzando una tripletta.

DARKO KOVACEVIC

Andando indietro nel tempo, si ritrova un altro attaccante serbo in Darko Kovacevic. Il suo primo gol in campionato arriva il 21 novembre del 1999, dopo che l'attaccante ha già colpito più volte in Europa. La rete arriva a due minuti dalla fine, fissa il risultato sul 3-1 a favore della Signora ed è un classico del bomber, un colpo di testa che va a scavalcare Abbiati, preso controtempo.

VLADIMIR JUGOVIC

Nel cuore di ogni tifoso bianconero c'è lui, Vladimir Jugovic, il realizzatore dell'ultimo rigore che vale la conquista della finale di Champions League. Quell'indimenticabile stagione – 1995-96 – inizia bene già dall'esordio. Il 27 agosto 1995, in Juventus-Cremonese, Jugovic ci mette 17 minuti ad andare in gol, per una netta vittoria dei bianconeri per 4-1".