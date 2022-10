Juve, le statistiche della bella vittoria con il Bologna

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato i numeri della vittoria sul rossoblù: "Era dalla prima giornata di questo campionato che la Juventus non realizzava tre gol in una partita di Serie A .

Dusan Vlahovic ha segnato nelle sue ultime quattro sfide contro il Bologna in campionato, solo contro la Sampdoria (tra il 2020 e il 2021) il serbo ha trovato la rete in altrettanti match di fila in Serie A. Dusan ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio.