Juve, le nazionali fanno miracoli: Vlahovic-Kostic asse serbo, Milik top

Dopo la brutta sconfitta contro il Monza, la Juve aveva un disperato bisogno di una vittoria. Contro il Bologna l'occasione perfetta, che la squadra di Massimiliano Allegri non ha sprecato. I bianconeri hanno vinto e convinto, dominando la partita per tutti e 90 i minuti di gioco. A sbloccare la partita ci ha pensato Kostic , su assist di Vlahovic . A raddoppiare ci ha pensato lo stesso bomber serbo mentre a chiuderla è stato Milik .

Questi tre giocatori hanno qualcosa in comune: sono stati convocati e hanno giocato bene con le rispettive nazionali. La pausa è stata quindi utile a ricaricare le energie mentali , pronti a fare la differenza anche in campionato. La Gazzetta dello Sport li ha premiati tutti e tre con un bel 7 in pagella . Su Milik ha scritto: " Il Bologna di solito gli porta bene (due doppiette col Napoli). Sbaglia due volte ma al terzo tentativo fa festa. Ruba il pallone per l’1-0".

L'asse serbo si fa invece sempre più forte. Vlahovic: "Parte in versione assistman, porgendo a Kostic il cioccolatino per il vantaggio, e nella ripresa interrompe il digiuno in A (durato 4 gare) con una zuccata poderosa". Su Kostic invece: "Il segreto è servirlo sulla corsa: da fermo fa più fatica a crossare. Il serbo griffa di sinistro il primo gol in bianconero, poi manda in porta gli altri. Finalmente c’è".