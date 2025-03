Kolo Muani: "Juve? Ho parlato molto con Motta. Sul PSG..."

Kolo Muani, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del suo futuro a Torino.

Kolo Muani, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a La Stampa sul trasferimento in bianconero nel calciomercato di gennaio: “Thiago Motta? Ho parlato molto con lui prima di venire, mi ha spiegato come vedeva le cose, come avremmo giocato. È questo che mi ha attirato e spinto a firmare. Non credevo che i miei esordi riuscissero così bene”.

Sul futuro

"La mia volontà è di giocare e di divertirmi. Ma se le cose continuano così, perché non restare? La Juventus è il club che mi ha aperto le porte. Se quindi resterò alla Juventus la prossima stagione? È il club che mi ha aperto le porte. Il PSG un capitolo chiuso?Non lo definirei così, visto che ho ancora un contratto con loro".