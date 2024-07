Klinsmann: “La situazione della Juve preoccupa. Del Piero? Sarebbe bello”

Intervenuto ai microfoni di Rai 1, l'ex attaccante dell'Inter e ex ct della Germania Klinsmann ha parlato del caos in casa Juve

Intervenuto ai microfoni di Rai 1, l’ex attaccante dell’Inter e ex ct della Germania Klinsmann ha parlato del caos in casa Juve: “Lo seguo solo da lontano è una cosa che preoccupa e i cui dettagli non conosciamo bene. Società come Juve, Inter o Milan sono seguite ovunque nel mondo. La gente si chiede cosa sta succedendo in Italia. Rischio penalità? Sarebbe triste, speriamo di no“.

Una situazione sicuramente spinosa, aggravata dalle intercettazioni che ogni giorno sembrano mettere più in cattiva luca la dirigenza bianconera. Tra plusvalenze fittizie e la famosa manovra stipendi, la Juve sembra essere in grossi guai e oltre a questo ora ai problemi si è aggiunto anche Cristiano Ronaldo. CR7 chiede infatti alla Juve ben 19,9 milioni di arretrati…

In tutto questo i tifosi chiedono a gran voce il ritorno di Del Piero a Torino: “È una persona molto intelligente, che ha tenuto sempre i piedi a terra. È uno che capisce di calcio: Alessandro ha fatto di tutto come giocatore, nel mondo del business sta facendo le sue cose e non è così facile in America. Lui è bravo, se avesse la possibilità di assumere un ruolo nella Juventus del futuro sarebbe bello. L’ho sentito? No, ma gli mando subito un messaggio”.[fncvideo id= autoplay=true]