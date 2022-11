Terremoto Juve, rischio penalizzazione sportiva? Il punto della situazione

Tutto è iniziato con l'arrivo di CristianoRonaldo, è continuato con la crisi dovuta al Covid-19 e si è concluso con le dimissioni di tutto il CdA della Juve. A questo punto la domanda dei tifosi bianconeri è chiara: cosa rischia la Vecchia Signora? Alla base della scelta di Agnelli c'è l'inchiesta della Procura di Torino sul caso plusvalenze e "la manovra stipendi". Il primo filone di indagini si è concluso nel 2021 con l'assoluzione da ogni capo di accusa di tutti i membri del Cda bianconero. Secondo il giudice, infatti, non ci sarebbe un modo reale per fissare l'effettivo valore di un giocatore e di conseguenza è impossibile parlare di plusvalenze. Questa accusa potrebbe essere riaperta solo nel caso in cui tra le nuove carte presentate dalla Procura dovessero esserci prove dell'illecito, come successo in precedenza con Chievo e Cesena.