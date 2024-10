Kean punge la Juventus: “Alla Fiorentina ho ritrovato la felicità”

Moise Kean, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla Fiorentina, parlando anche del suo passato a Torino.

Moise Kean, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Sono particolare. Nella mia mente visualizzavo le tecniche di gioco, ma non riuscivo a realizzarle e mi frustrava. Tuttavia, sapevo che dopo i momenti bui arriva la luce, e quindi sarei riuscito a dimostrare a tutti il mio valore. Alla Fiorentina ho ritrovato la felicità. Il mister e io ci capiamo molto bene, e lui mi ha aiutato molto, sia in campo che fuori. È una persona ambiziosa, che ama le sfide, e noi siamo una squadra piena di talento che può fare grandi cose”.

Sulla carriera

Ecco altre dichiarazioni dell’ex Verona alla Gazzetta dello Sport: “Ho avuto più momenti brutti che belli. L’ultimo è legato all’infortunio che ha condizionato quasi tutta la scorsa stagione e mi ha impedito di dare il 100% nelle partite. La famiglia mi è stata vicina, ma arriva sempre un momento in cui ti ritrovi da solo davanti allo specchio. Ma sapevo che dopo il buio torna la luce e quindi anche per me sarebbe arrivato il giorno in cui avrei dimostrato a tutti chi sono e di cosa sono capace. Credo molto in Dio. Sapevo che il momento buio che stavo vivendo mi sarebbe servito da insegnamento”.