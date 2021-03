Kastanos: “Spero di poter tornare alla Juve per giocare le mie carte. Allegri uno dei migliori”

Il difensore dell'Inter ha lanciato la sfida ai bianconeri

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, che con il risultato di 4-4 tra partita di andata e ritorno, ha passato il turno in virtù del maggior numero di gol segnato in trasferta. Una grande delusione per tutto il mondo bianconero, con la Juventus che pensa adesso ad una rivoluzione in vista della prossima stagione. Prima c'è da concludere però questa, con un campionato che vede i bianconeri a dieci punti dall'Inter capolista, che ha però una partita in più, e una finale di Coppa Italia ancora da giocare a maggio contro l'Atalanta.

Andrea Pirlo è chiamato adesso a ricompattare la squadra ed a focalizzarla sul recupero in campionato, con tante partite che mancano al termine della stagione che i bianconeri non dovranno sbagliare più se vorranno cercare di impensierire l'Inter e il suo saldo primato in classifica. Il tecnico bresciano avrà quindi il suo bel da fare, e potrà sfruttare anche, vista l'eliminazione dall'Europa, settimane piene di lavoro, cosa che fino adesso non è mai riuscito a fare visti i tanti impegni.

Il giocatore bianconero Grigoris Kastanos, che ha esordito con la Juventus il 13 aprile 2019 contro la SPAL, quando diventò il primo calciatore cipriota a calcare il palcoscenico della Serie A, è in prestito ora al Frosinone, ed ha parlato intervistato da Teleuniverso del suo futuro e della Vecchia Signora: "La Juventus? Credo che sia il sogno di tutti giocare con quella maglia, io ho anche esordito in Serie A con i bianconeri ai tempi di Allegri e devo dire che la sera prima di quella sfida non ho dormito un secondo per l’emozione. Poi giocare accanto a campioni come Ronaldo o Chiellini ti dà qualcosa in più e quando sei lì è impossibile non ascoltare i loro consigli. Allegri? Per me è uno dei migliori allenatori anche non c’è bisogno che lo dica io. Spero che un giorno potrò tornare in bianconero per giocarmi le mie chance."