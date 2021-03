Galeone: “Allegri ha detto no a PSG e Chelsea per problemi, poi ad Arsenal e Real”

Le parole dell'ex presidente e amico del tecnico toscano

redazionejuvenews

La Juventus è stata eliminata ieri sera dalla Champions League per mano del Porto. Nonostante la vittoria per 3-2 ottenuta dopo i tempi supplementari, con i novanta regolamentari che si erano conclusi sul punteggio di 2-1 come la partita di andata, i bianconeri sono usciti per il maggior numero di gol segnato in trasferta dal Porto: una grande sconfitta quindi, con la squadra di Andrea Pirlo che è rimasta in corsa solo per il campionato, dove ha un ritardo di dieci punti dall'Inter capolista, e la finale di Coppa Italia, da giocare a maggio contro l'Atalanta.

Un'eliminazione cocente quella di ieri sera, che i calciatori a fine partita hanno commentato senza cercare alibi. Da Cuadrado a Chiesa, passando per De Ligt e lo stesso Andrea Pirlo, tutti hanno riconosciuto che la Juventus avrebbe potuto fare qualcosa in più, soprattutto vista la superiorità numerica avuta per 40 minuti nel secondo tempo e per tutti i supplementari. I bianconeri sono così usciti agli ottavi per il secondo anno di fila, dopo essersi fermati ai quarti nell'ultimo anno di Massimiliano Allegri.

L'ex presidente e amico del tecnico toscano Giovanni Galeone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro dell'ex tecnico della Juventus: "Aveva avuto problemi con la mamma e ha detto di no prima al Psg e Chelsea e dopo 10 giorni per correttezza anche all’Arsenal e al Real Madrid. Credo che rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo, mentre al primo anno dopo la Juve non ne aveva tanta e ha fatto un po’ il livornese. In questi anni ha dimostrato una lettura delle partite come pochi, è vero che ha tanti collaboratori ma è un allenatore molto importate nel gestire una squadra in un certo modo. Alle volte non ha fatto scelte facilissime, ricordate quando mandò in tribuna Bonucci col Porto? Un suo futuro al Napoli? Il presidente De Laurentiis ama molto Max e so per certo che qualche volta si sono sentiti, c'è stima reciproca. Ci vuole un programma, sarebbe una grande idea avere Benitez come direttore tecnico o generale."