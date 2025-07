Karnezis su David: “La Juve si è assicurata un top player”

Orestis Karnezis, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo acquisto dei bianconeri, David.

Orestis Karnezis, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “La Juventus si è assicurata un vero e proprio top player. E sono contentissimo per lui, era il momento giusto per arrivare a spiccare il volo e giocare per una grande del calcio italiano. E’ un ragazzo serio, tranquillo, a cui piace lavorare. E’ la sua priorità. Ci lega la vittoria in Ligue 1 e due anni trascorsi insieme, ma anche tanti momenti vissuti post allenamento in cui, specialmente prima di un impegno importante, ci continuavamo ad allenare sodo. Il suo obiettivo era sempre quello di migliorare, non si è mai sentito arrivato e ha continuato a spingere anche quando era in forma e segnava tanto”.

Sulle caratteristiche di David

"E' un killer in area di rigore, sono sicuro che non subirà troppo il passaggio da un calcio più fisico come quello francese. Ha qualità e chi ne è in possesso riesce a fare sempre la differenza in ogni contesto. Saprà scardinare anche le difese più chiuse in Italia. Si muove molto bene negli spazi, è un finalizzatore e riesce a reggere da solo tutto il peso dell'attacco. Calcia bene sia di destro che di sinistro, di testa è bravo e non ha mai avuto problemi sul come concludere. Anche spalle alla porta, è importante per i compagni".