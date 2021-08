Kane resta al Tottenham

La permanenza di Cristiano Ronaldo non sarebbe ancora sicura e il giocatore starebbe spingendo per andare al Manchester City oppure al PSG. Soprattutto questo ultimo club potrebbe essere il più papabile visto che il Real Madrid sta cercando a tutti i costi di acquistare Kylian Mbappé ed ha già formulato una offerta ufficiale ai parigini (che però è già stata rifiutata). Secondo molte testate però i Blancos starebbero preparando nelle prossime ore un altro assalto per il francese dove l'offerta verrà sicuramente alzata da 160 a 175-180 milioni. Il PSG, dal canto suo, non vorrebbe scendere al di sotto dei 200 ed avrebbe aperto alla sua cessione per cercare di non perderlo a parametro zero nella prossima sessione di mercato.